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Myanmar Güzellik Kraliçesi Han Lay'dan uluslararası yardım çağrısı

Tayland'da düzenlenen güzellik yarışmasına Myanmar adına katılan Han Lay, ülkesindeki darbeden sonra yaşanan şiddet olaylarının son bulması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Myanmar Güzellik Kraliçesi Han Lay'dan uluslararası yardım çağrısı

Tayland'da Yangon Üniversitesi öğrencisi Miss Myanmar Han Lay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen güzellik yarışması Miss Grand International'da yaptığı konuşmada, ülkesinde protestolarda hayatını kaybedenler için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Han Lay, "Her vatandaş, ülkesinin refah içinde ve barışçıl bir atmosfere sahip olmasını ister. Ben burada bu konuşmayı yaparken, ülkemde birçok insan yaşamını yitiriyor. Onlar için çok üzülüyorum. Lütfen Myanmar'a yardım edin. Acil uluslararası yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 459'a ulaştığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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