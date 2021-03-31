  • BIST 1.395
  • Altın 451,149
  • Dolar 8,3172
  • Euro 9,7532
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Myanmar ordusu Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da ordu, darbeye karşı çıkan protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi.
Myanmar ordusu Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

Myanmar basınında yer alan haberlerde, ordunun Karen eyaletinin Tayland sınırı yakınlarındaki Hpapun kentine 29 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını bugün de sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hpapun'da çok sayıda yerleşim alanının yıkıldığı görüldü.

Askeri darbeye karşı çıkan KNU ve Kachin Özgürlük Ordusu (KIA), protestocu sivilleri cuntaya karşı koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı31 Mart 2021 Çarşamba 12:52
  • Artvin'in Dereiçi köyünde evleri yananlar için inşa edilecek konutların projesi hazırlandı31 Mart 2021 Çarşamba 11:52
  • Myanmar ordusu Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi31 Mart 2021 Çarşamba 11:47
  • JÖH timlerinin katıldığı 6 ilde uyuşturucu operasyonuna 38 gözaltı31 Mart 2021 Çarşamba 11:37
  • BTK, 'Yemek Sepeti' firmasına yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti31 Mart 2021 Çarşamba 11:36
  • Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasının gerekçeli kararında PKK/YPG'ye HIV benzetmesi yapıldı31 Mart 2021 Çarşamba 11:36
  • 'Hocaların hocası' Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor31 Mart 2021 Çarşamba 11:35
  • Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık31 Mart 2021 Çarşamba 10:49
  • Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu, iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı31 Mart 2021 Çarşamba 10:48
  • Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti31 Mart 2021 Çarşamba 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti