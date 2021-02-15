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Myanmar'da asker protestoculara müdahale etti: 4 yaralı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolarda, ordunun göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.
Myanmar'da asker protestoculara müdahale etti: 4 yaralı

Protestocuların paylaştığı sosyal medya videolarında, Myitkyina şehrindeki gösterilerde, Myanmar ordusu göstericilere plastik mermi ile ateş ederken görüldü.

Protesto gruplarının yaptığı açıklamada, ordunun müdahalesi sonucu 4 kişinin yaralandığı ve gösterilere katılan 5 gazetecinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Protestoculara "cuntaya direnmeye devam" çağrısı
Meclisin 1 Şubat darbesiyle feshedilmesinin ardından görevi son bulan bir grup milletvekili, yayımladıkları ortak açıklamada, protestoculara "cuntaya direnmeye devam" çağrısı yaptı.

Eski iktidar partisine mensup 15 milletvekilinden yapılan ve Myanmar Now internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, "Askeri yönetimin uygulamaları, sivil hakları yok etmeyi ve demokratik geçiş sürecini durdurmayı amaçlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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