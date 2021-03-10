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Myanmar'da askeri darbe ve sonrasındaki olaylardan Japonya ile Hindistan 'derin endişe' duyuyor

Japonya ile Hindistan'ın, 1 Şubat'ta Myanmar'da yapılan askeri darbe ve sonrasındaki olaylara yönelik "derin endişe" taşıdığı bildirildi.
Myanmar'da askeri darbe ve sonrasındaki olaylardan Japonya ile Hindistan 'derin endişe' duyuyor

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki liderin, Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbe ve sonrasındaki olaylara yönelik "derin endişe" taşıdıklarını ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suga'nın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlar ile Hong Kong'da süregelen gösterilerdeki protestocuların insan haklarının korunmasına yönelik endişelerini dile getirdiğine dikkat çekildi.

Görüşmede, karşılıklı ilişkilerin ilerletilmesinin önemine değinildiği kaydedilen açıklamada, bölgesel tehditlere karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için Çin'e karşı geliştirilen Quad ittifakının güçlendirilmesine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan oluşan Quad ülkeleri liderlerinin, 12 Mart'ta çevrim içi görüşmesi bekleniyor.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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