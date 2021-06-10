Myanmar'da askeri uçak fabrikanın üzerine düştü

Myanmar'da bir askeri uçağın çelik fabrikasının üzerine düşmesi sonucu 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Ülkede 1 Şubat'tan beri devam eden çatışmalarda ise Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

1Şubat'ta ordunun yönetime el koymasıyla iç savaşa sürüklenen Myanmar'dan bir felaket haberi daha geldi. Askeri uçağın çelik fabrikasının üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

DÜŞEN UÇAKTA 16 ORDU PERSONELİ VARDI

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.