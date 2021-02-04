  • BIST 1.534
  • Altın 419,834
  • Dolar 7,1593
  • Euro 8,5990
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla darbeyle yönetime el koyan ordu, sosyal medya sitesi Facebook'un geçici olarak kapatılması yönünde karar aldı.
Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, devlete ait telekom şirketi MPT ve ülkedeki özel internet sunucularına Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme emri verildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, kararın ülkede istikrarın sağlanması için alındığı belirtilerek, "An itibarıyla bazı şahıslar, Facebook üzerinden yalan haber ve bilgi paylaşarak halk nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin talimatının ardından 23 milyon kullanıcıya sahip MPT, Facebook başta olmak üzere Instagram ve WhatsApp uygulamalarına da yasak koyarken diğer telekom şirketleri ise sadece Facebook'u engelledi.

Facebook sözcüsü Andy Stone da Myanmar'da siteye erişimin yapılamadığını doğruladı.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Şubat 2021 Perşembe 09:11
  • ABD'de yaşayan Türklerden Washington Büyükelçisi Kılıç'a veda organizasyonu04 Şubat 2021 Perşembe 09:06
  • Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi04 Şubat 2021 Perşembe 09:05
  • Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak04 Şubat 2021 Perşembe 09:04
  • American Airlines'ın 13 bin çalışanının işi risk altında04 Şubat 2021 Perşembe 09:03
  • BM: Myanmar'daki askeri darbenin başarısız olması için uluslararası toplumu harekete geçireceğiz04 Şubat 2021 Perşembe 09:03
  • İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek04 Şubat 2021 Perşembe 09:02
  • Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam04 Şubat 2021 Perşembe 09:01
  • ABD yönetimi Myanmar'a yaptırımlar konusunu 'öncelikli' olarak değerlendiriyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:00
  • Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir04 Şubat 2021 Perşembe 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti