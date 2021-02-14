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Myanmar'da askeri yönetim güvenlik güçlerinin yetkilerini artırdı

Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasının ardından süren protestolar nedeniyle, göstericilere karşı güvenlik güçlerinin yetkileri genişletildi.
Myanmar'da askeri yönetim güvenlik güçlerinin yetkilerini artırdı

Myanmar ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, güvenlik güçlerinin şüpheli gördükleri kişileri gözaltına alabilmeleri için mahkeme kararı gerektiren kanunun, bir süreliğine askıya alındığı duyuruldu.

Bunun yanı sıra vatandaşlara, gece yarısı ev ziyaretlerini polise bildirme zorunluluğu getirildi.

Darbe karşıtı protestolar devam ediyor
Bu arada, ülkenin büyük şehirlerinde askeri darbe karşıtı protestolar 8. gününde devam etti.

Başkent Nepido'da bir grup darbe karşıtı, araçlarından kornalar çalarak askeri yönetimi protesto etti.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da ise üniversite öğrencileri, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyarak seçilmiş hükümet liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Ülkede, dün, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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