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Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 8 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 8 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar Now internet sitesinde yer alan habere göre, bugün Aungpan, Kalaw ve Loikaw kentlerindeki gösterilere müdahale eden Myanmar ordusu, protestoculara karşı gerçek mermi kullandı.

Askerlerin, kalabalığa açtığı ateş sonucu 3 şehirde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise güvenlik güçleri, Aungpan'da buldozerlerle bazı sivillerin ev ve araçlarına zarar verirken görüntülendi.

2 gazeteci gözaltına alındı
Öte yandan, protestoları haberleştiren 2 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mizzima News sitesinden yapılan açıklamada, eski muhabirlerinden birinin, BBC muhabiriyle birlikte Yangon'da gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazetecilerin nerede tutulduğunun ise henüz bilinmediği belirtildi.

Aralarında Associated Press muhabirinin olduğu 5 gazeteci, 27 Şubat'ta gözaltına alınmış ve geçen hafta gözaltı süreleri uzatılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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