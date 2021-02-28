Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi tutuklandı

Yangon’da Hledan Meydanı'nda gösteri yapan çok sayıda tıp öğrencisinin bugün polis araçlarına bindirilerek götürüldüğü ve şehrin birçok noktasında silah seslerinin yükseldiği kaydedildi.

Myanmar’da askeri cuntanın 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından, ülke çapında gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda yaklaşık 800 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Yangon’da Hledan Meydanı'nda gösteri yapan çok sayıda tıp öğrencisinin bugün polis araçlarına bindirilerek götürüldüğü ve şehrin birçok noktasında silah seslerinin yükseldiği kaydedildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.