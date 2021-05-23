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Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı

Myanmar'da askeri darbeyle yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, darbeden bu yana gözaltında tutulan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı

Myanmar'daki 1 Şubat darbesinden bu yana ilk röportajını veren General Hlaing, darbenin nedenlerine ve Suu Çii'nin mevcut durumuna ilişkin soruları cevapladı.

Hlaing, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle yönetime el koyduklarını savunarak halkın talebi doğrultusunda yeniden seçimlere gidileceğini belirtti.

Suu Çii'nin durumuna ilişkin soruya Hlaing, "Suu Çii'nin sağlığı yerinde. Evinde sağlıklı bir şekilde gözetimde tutuluyor. Gelecek günlerde mahkemeye çıkacak." cevabını verdi.

Hlaing, 5 yıllık iktidarında Suu Çii'nin performansını nasıl bulduğu sorusu üzerine "Elinden geleni yaptı." ifadesini kullandı.

Suu Çii'nin şimdiye kadar avukatıyla görüştürülmemesinin nedenini ise Hlaing, güvenlik gerekçelerine bağladı.

Protestolara katılan 125 binden fazla öğretmenin işine son verildi
Öte yandan Myanmar askeri yönetiminin, ülkedeki darbe karşıtı protestolara katılan veya sivil itaatsizlik eyleminde bulunarak işine gitmeyen en az 125 bin öğretmenin işine son verdiği açıklandı.

Myanmar Öğretmenler Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Mayıs itibarıyla 125 bin 900 öğretmenin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Askeri yönetimin, öğretmenleri takip ederek protestolara katılan veya sivil itaatsizlik eyleminde bulunanları tespit ettiği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 815 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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