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Myanmar'da eski hükümetten üst düzey bir isim daha gözaltına alındı

Myanmar'da devrilen hükümetin kabine üyelerinden Kyaw Tint Swe gözaltına alındı.
Myanmar'da eski hükümetten üst düzey bir isim daha gözaltına alındı

Myanmar'da askeri darbenin ardından devrilen hükümetin kabine üyelerinden Kyaw Tint Swe gözaltına alındı.

Gözaltında tutulan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) yapılan açıklamada, Suu Çii hükümetinde Devlet Konseyi Başkanlığına Bağlı Bakanlık görevinde bulunan Swe'nin, beraberindeki 4 kişiyle gece yarısı gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Bakan Swe'nin gözaltına alınmasına ilişkin askeri hükümetten bir açıklama yapılmadı.

NLD'nin üst düzey isimlerinden milletvekili Win Htein da 5 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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