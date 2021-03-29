Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin üst düzey ismi gözaltına alındı

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan alınan Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üst düzey yöneticilerinden milletvekili Maung Maung Swe gözaltına alındı

Myanmar Now haber sitesine konuşan Swe'nin aile üyeleri, milletvekili Swe ve eşi Pyin Oo Lwin'in gece saatlerinde Myanmar ordusu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Swe'ye askeri mahkemede, "halkı kışkırtmak" suçlaması yöneltilebileceği kaydedildi.

Protestolar sürüyor

Ülkede askeri darbe ve güvenlik güçlerinin sivillere yönelik şiddetine karşı protestolar devam etti.

Yangon, Mandalay ve Bago bölgelerinde çok sayıda protestocu Myanmar ordusunun şiddetini kınarken, Sagaing kentinde aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu en az 20 bin kişi darbe karşıtı yürüyüş yaptı.

Shan eyaletine bağlı Kyaukme kentinde protestocular, "Çocuklarımıza ateş etmeyin" yazılı İngilizce pankartlarla sloganlar attı.

Yangon'daki protestolarda ordunun gerçek mermi kullanması sonucu genç bir gösterici hayatını kaybetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 459 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.