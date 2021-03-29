  • BIST 1.395
  • Altın 453,376
  • Dolar 8,1585
  • Euro 9,6053
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin üst düzey ismi gözaltına alındı

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan alınan Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üst düzey yöneticilerinden milletvekili Maung Maung Swe gözaltına alındı
Myanmar'da eski iktidar partisi NLD'nin üst düzey ismi gözaltına alındı

Myanmar Now haber sitesine konuşan Swe'nin aile üyeleri, milletvekili Swe ve eşi Pyin Oo Lwin'in gece saatlerinde Myanmar ordusu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Swe'ye askeri mahkemede, "halkı kışkırtmak" suçlaması yöneltilebileceği kaydedildi.

Protestolar sürüyor
Ülkede askeri darbe ve güvenlik güçlerinin sivillere yönelik şiddetine karşı protestolar devam etti.

Yangon, Mandalay ve Bago bölgelerinde çok sayıda protestocu Myanmar ordusunun şiddetini kınarken, Sagaing kentinde aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu en az 20 bin kişi darbe karşıtı yürüyüş yaptı.

Shan eyaletine bağlı Kyaukme kentinde protestocular, "Çocuklarımıza ateş etmeyin" yazılı İngilizce pankartlarla sloganlar attı.

Yangon'daki protestolarda ordunun gerçek mermi kullanması sonucu genç bir gösterici hayatını kaybetti.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 459 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında verilen cezayı az buldu29 Mart 2021 Pazartesi 13:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefonda bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor29 Mart 2021 Pazartesi 12:53
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi29 Mart 2021 Pazartesi 12:37
  • Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Daha çok dikkat edeceğiz29 Mart 2021 Pazartesi 12:27
  • Ömer Aydın etkisiz hale getirildi29 Mart 2021 Pazartesi 12:26
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin başlayacağı tarih belli oldu29 Mart 2021 Pazartesi 12:03
  • Su altı belgesellerini İngiltere'de çekecek29 Mart 2021 Pazartesi 11:47
  • Myanmar'da askeri darbenin kanlı bilançosu ağırlaşıyor29 Mart 2021 Pazartesi 11:35
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor29 Mart 2021 Pazartesi 11:35
  • Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı29 Mart 2021 Pazartesi 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti