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Myanmar'da güvenlik güçleri Suu Çii'nin partisinin merkez binasını bastı

Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken güvenlik güçleri, gözaltında tutulan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi NLD'nin merkez binasına baskın yaptı.
Myanmar'da güvenlik güçleri Suu Çii'nin partisinin merkez binasını bastı


Protestocuların paylaştığı sosyal medya videolarından birinde, Yangon şehrinde ordu ve polis teşkilatı mensupları, gece vaktinde Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) binasına girerken görüldü.

Güvenlik güçlerinin parti binası etrafında barikat kurduğu ve protestocuların girişini engellediği görüntülendi.

Myanmar ordusu darbenin yapıldığı 1 Şubat'ta NLD genel merkezi ve il teşkilat binalarına baskın düzenlemiş, bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Bir protestocu ağır yaralandı
Öte yandan dün başkent Nepido'da düzenlenen protestolarda, polisin ateş açtığı bir kişi ağır yaralandı.

Protesto gruplarından yapılan açıklamaya göre, protestolarda kalabalığı dağıtmak için güvenlik güçlerinin attığı kurşunun isabet ettiği 20 yaşındaki bir öğrencinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi ancak hastaneden daha sonra yapılan açıklamada bu iddia yalanlanarak protestocunun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Öğrenciye isabet eden kurşunun gerçek mi plastik mi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

Yangon'da ise ordu mensupları, protestoculara gerçek mermiyle müdahale ederken görüntülenmişti.

Protestolar devam ediyor
Darbe karşıtı protestolar ise askeri yönetimin bazı şehirlerde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen 5. gününde de sürdü.

Başkent Nepido'da bir grup devlet memuru, askeri idareyi tanımadıklarını ilan ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Yangon'da ise on binlerce kişi, darbe karşıtı yürüyüş yaparak gözaltına alınan hükümet liderlerinin serbest bırakılmasını istedi.

Mandalay kentinde de çok sayıda üniversite öğrencisi ve çalışanı, üniversite kampüslerinde darbe karşıtı gösteri yaptı.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı. Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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