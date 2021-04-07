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Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 581'e çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi.
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 581'e çıktı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda toplam can kayıplarının 581'e çıktığı, 2 bin 750 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 463 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Myanmar ordusu Kachin eyaletinde kiliseleri bastı
Öte yandan Myanmar ordusunun, Kachin eyaletinde protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenlediği açıklandı.

The Irrawaddy internet sitesinde yer alan habere göre, eyalete bağlı Mohnyin ilçesinde askerler, protestocuların gizlendiğini öne sürerek bazı kiliseleri bastı ve içeride bulunanlara saldırdı.

Askerlerin baskın yaptığı kiliselerin giriş kapılarını kırdığı ve bazı eşyalara zarar verdiği kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 581 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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