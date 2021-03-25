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Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, bugün protesto için sokaklara yeniden indi.
Myanmar'da 'sessiz grev'in ardından darbe karşıtı protestolar sürüyor

Yangon, Mandalay, Bago ve Kyaukme bölgelerinde meydanlara inen on binlerce kalabalık, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silahlı şiddetine tepki gösterdi.

Yangon'da bazı protestocular, Myanmar ordusuna karşı etnik grupların desteğiyle federal ordunun kurulması için sloganlar attı.

Sağlık çalışanları ve devlet memurları başta olmak üzere, çok sayıda meslek grubundan vatandaşlar protestoya katıldı.

Myanmar'ın Mandalay bölgesinde 23 Mart'ta askerlerin 7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından dün, ülkenin birçok bölgesinde "sessiz grev" eylemi adı altında faaliyetler durdurulmuş, darbe karşıtları evden çıkmamıştı.

Ölü sayısı 286'ya yükseldi
Öte yandan Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) bugün yayımladığı raporda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 11 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AAPP'nin raporuna göre görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı 286'ya yükseldi.

Protestoları yakından takip eden hak grupları, ölü sayısının gün içinde artabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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