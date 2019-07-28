  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

Myanmar''da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.
Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini kaydederek en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toprak kaymasının ardından 9 madenci ve 3 güvenlik görevlisinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu28 Temmuz 2019 Pazar 09:51
  • Bakan Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması28 Temmuz 2019 Pazar 09:49
  • Molozların arasında bulunmuştu... Çok önemli bir eser çıktı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Düzce'de arama çalışmalarına devam ediliyor28 Temmuz 2019 Pazar 09:47
  • Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2019 Pazar 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi 28 Temmuz 201928 Temmuz 2019 Pazar 09:45
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ28 Temmuz 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Temmuz 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ28 Temmuz 2019 Pazar 08:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti