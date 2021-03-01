Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii 'kamuyu endişeye sevk edecek açıklama yapmak veya söylenti yaymakla' suçlandı

Myanmar'da Ceza Kanunu'nun 505(b) maddesi çerçevesinde yöneltilen bu suçlamadan hüküm giyenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'ye yeni suçlamalar yönetildi.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Suu Çii, askeri mahkemedeki duruşmaya video konferans yoluyla katıldı.

Duruşmada, Suu Çii'ye daha önce yöneltilenlerin yanında "kamuyu endişeye sevk edecek açıklama yapmak veya söylenti yaymak" suçlamasında bulunuldu.

Myanmar'da Ceza Kanunu'nun 505(b) maddesi çerçevesinde yöneltilen bu suçlamadan hüküm giyenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 15 Mart'ta yapılması planlanıyor.

Myanmar'da ordunun darbe yaptığı 1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii daha önce "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmekle", Myanmar'a yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Birleşmiş Milletler dün Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.