  • BIST 1.538
  • Altın 418,299
  • Dolar 7,6651
  • Euro 9,1045
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı

Myanmar'ın Yangon şehrinde askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlerin toplandığı bir ilçeyi kuşatma altına alan güvenlik güçleri, kuşatmayı kaldırarak göstericilerin ilçeden çıkmasına izin verdi.
Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı

Konuya ilişkin Myanmar basınına bilgi veren aktivistler, gece yarısından bu yana askerlerin kuşattığı Sanchaung'da mahsur kalan yüzlerce protestocunun, sabah saatlerinden itibaren ilçeden çıkabildikleri haberini aldıklarını bildirdi.

Bazı protestocuların Sanchaung'da ikamet eden vatandaşların yardımıyla gözaltına alınmaktan kurtulduğunu belirten aktivistler, dışarıda kalan onlarca protestocunun gözaltına alındığını aktardı.

Dün gece saatlerine yakın Sanchaung ilçesini kuşatan güvenlik güçleri, protestoculara teslim olma çağrısında bulunmuştu.

İlçe sakinlerine protestoculara yardım etmeme uyarısında bulunan askerler, bazı evlere ateş açarken görüntülenmişti.

Yangon’daki yabancı büyükelçiler ve Birleşmiş Milletler, askeri yönetime, kuşatılan protestocuların evlerine dönmesine izin verme çağrısı yapmıştı.

Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayland, Myanmar'dan gelen sığınmacıları içeri alacak
Öte yandan Tayland ordusu, insani kriz nedeniyle Myanmar'dan Tayland'a sığınan vatandaşlara kapıların açılacağını duyurdu.

Tayland Genelkurmay Sözcüsü General Narongphan Chitkaewtae, ülkenin Myanmar sınırındaki 7 ayrı bölgede mülteci kamplarının kurulduğunu ve Myanmar'dan gelebilecek sığınmacı akınına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Myanmar'da askeri darbe
Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekvator Ginesi'nde kışladaki patlamada ölenlerin sayısı 98'e çıktı09 Mart 2021 Salı 10:48
  • Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı09 Mart 2021 Salı 10:47
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek09 Mart 2021 Salı 10:46
  • STK'lerden 'Dünya Kudüs Haftası'nda farkındalık oluşturma çağrısı09 Mart 2021 Salı 10:45
  • Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı09 Mart 2021 Salı 10:44
  • İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti09 Mart 2021 Salı 10:43
  • Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu09 Mart 2021 Salı 10:07
  • Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti09 Mart 2021 Salı 10:06
  • Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular09 Mart 2021 Salı 10:05
  • Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti09 Mart 2021 Salı 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti