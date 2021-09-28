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MYK belgesi almak isteyen ustalar için sınavlar başlıyor

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye M.Y.M. ile imzalanan Üretici Firma Protokolü kapsamında sınavlar organize edildi. MYK belgesi almak isteyen ustalar sınavlar için çağrı merkezi numarası üzerinden kayıt yaptırabilir.
MYK belgesi almak isteyen ustalar için sınavlar başlıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK sertifikalı sınavlar başlıyor. 

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye M.Y.M. ile imzalanan Üretici Firma Protokolü kapsamında sınavlar organize edildi. 

MYK belgesi sınavları başlıyor:

MYK belgesi almak isteyen ustalar sınavlara katılmak için 444 88 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıt yaptırabilir. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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