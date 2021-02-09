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Nadal ve Kenin, Avustralya Açık'ta ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal ile tek kadınlarda Sofia Kenin ikinci tura yükseldi.
Nadal ve Kenin, Avustralya Açık'ta ikinci turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya klasmanının 56. sırasında yer alan Sırp Laslo Djere ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 34 yaşındaki Nadal, turnuvada ilk turdan ileriye gidemeyen rakibini 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya 63 numarası Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de klasmanın 102. basamağında yer alan Alman Yannick Hanfmann'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Kenin, Svitolina ve Muguruza ikinci turda
Tek kadınlardaki son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, özel davetle (wild card) turnuvaya katılan Avustralyalı Maddison Ingliss'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Geçen yılın finalisti ve 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Rus Margarita Gasparyan'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0, 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic de ABD'li Lauren Davis'i 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Sabah seansının sürpriz sonucuna dünya 61 numarası Jessica Pegula imza attı. ABD'li sporcu 2012 ve 2013 yıllarının şampiyonu 12 numaralı seribaşı Belarus Victoria Azarenka'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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