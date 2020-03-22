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Nafaka haricindeki tüm icra takipleri durduruldu

Koronayla mücadele kapsamında alınan ekonomi tedbirlerine bir yenisi eklendi. İcra takipleri durdurulurken, nafaka alacaklarına ilişkin icralar hariç tutuldu.
Nafaka haricindeki tüm icra takipleri durduruldu

Çin'den çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan ekonomi tedbirlerine bir yenisi eklendi. İcra takipleri durduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, icra takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

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