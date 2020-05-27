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Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro siyaseti bıraktığını açıkladı

Tunus'ta Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, siyasi hayatını noktaladığını duyurdu.
Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro siyaseti bıraktığını açıkladı

Tunus'ta özel bir radyo istasyonuna açıklama yapan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, siyaseti ve kamuyla ilgili işleri bıraktığını belirtti.

Moro, "Siyasetten çekilmemin ne Nahda Hareketi ne de siyasi partiyle ilgisi var. Bu durum daha ziyade geçmiş siyasi performansımın kişisel bir değerlendirmesi ve bu dönem siyaset sahnesinde yerim olmadığını düşünmemle ilgilidir. Bu nedenle siyasi çalışmalardan tamamen çekilmeye karar verdim." dedi.

Kararının kesin olduğunu vurgulayan Moro, herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmayacağını ve siyasi duruş sergilemeyeceğini söyledi.

"Çekilme kararı aylar önce netleşmişti"
Kararını aylar öncesinde netleştirdiğini ifade eden Moro, bunun hareketin kendi içindeki mevcut ihtilaftan önce aylardır herhangi bir siyasi etkinlikte ya da söylemde bulunmamasından anlaşılacağına dikkati çekti.

Abdulfettah Moro, "Yaşım 72 oldu. Ülke yeni siyasi gelişmelerin içinde. Görüyorum ki Tunus siyasetinin benden daha genç ve şuurlu isimlere ihtiyacı var. Şahsen siyaseti tecrübe ettim ve halkın seçimlerde siyaset arenasında yer almamamı tercih ettiğini gördüm. Tunus halkının kararına saygı duymaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Nahda'nın kurucularından
Moro'nun Nahda Hareketi ve lideri Raşid el-Gannuşi ile ilişkisi, hareketin ilk tohumu sayılabilecek "İslamcı Hareket"e dayanıyor.

Gannuşi, Tunus dışında Suriye, Mısır ve Fransa'da eğitim gören bir felsefe hocası olarak ülkesine dönünce yine Zeytune kökenli bir hukuk araştırmacısı Moro ve İslam düşüncesi hocası Hamide en-Nifer'le 1969'da "İslamcı Hareket"in inşası için çalışmalara başlamıştı.

Moro, eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali ile 1991'de yaşanan çatışmanın ardından Nahda Hareketinden istifa etmiş, Temmuz 2012'de harekete geri dönmüştü.

Nahda'nın cumhurbaşkanı adayıydı
Tunus'ta devrim sonrasında en yaygın teşkilat ve kurumsal yapı imajını veren İslami, muhafazakar eğilimli Nahda Hareketi Partisi, Tunus'ta geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Moro'yu aday göstermişti.

Moro, 15 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 12,9'unu alarak üçüncü olmuş ve ikinci tura kalamamıştı.

Tunus'a özgü giydiği yerel kıyafetlerle de tanınan Abdulfettah Moro, uzlaşmacılık ve reform mesajlarının yanı sıra ülke genelinde güçlü hitabetiyle de biliniyor.

Moro, eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından bir süre Meclis Başkan Vekilliği görevini üstlenmişti.

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