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Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarının arttığını bildirdi.
Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Selçuk, nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

Selçuk, 2020 yılında olduğu gibi çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Resmi Gazete'de 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde, geçici 28'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen destek tutarlarının, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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