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Nakil beklerken 'kalp kardeşi' oldular

İzmir'de kalp nakli olmayı bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdüren hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" grubu sayesinde birbirlerine destek oluyor.
Nakil beklerken 'kalp kardeşi' oldular

İzmir'de kalp nakli olmayı bekleyen ve hayatlarına yapay kalp cihazıyla devam etmek zorunda kalan hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" isimli grupla birbirlerine destek oluyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Aras, 2017 yılında kalp nakli listesine alındı.

Hayatını o tarihten itibaren 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Aras, hastaneye gittiği kontroller sırasında kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.

Bazı hastalar ve ailelerinin nakil beklerken yaşadıkları moral bozukluğundan çok etkilenen Aras, onlarla her an yazışıp moral vermek için "Kalp Kardeşim" adını verdiği bir WhatsApp grubu kurdu.

Kısa sürede aynı hastanede tedavi görüp kalp nakli bekleyen hastaların katıldığı grupta hastalar, tedavi sürecinde yaşadıklarının yanı sıra sosyal etkinlik için de haberleşip bir araya gelmeye başladı.

Hastane dışında da dostluklarını geliştiren grup üyeleri, ev gezmeleri, piknik ve gezi gibi etkinlikler düzenlemeye başladı.

"Kardeş gibi olduk"

Grubun kurucusu Hamza Aras, kentte uzun süre gazetecilik yaptığını, 2015'te kalp rahatsızlığı baş gösterince mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Grubu kururken kısa sürede bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Aras, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için 'Kalp Kardeşim' olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz. Programlar yapıyoruz. Haftanın 3 günü ev toplantıları ya da dışarıda buluşup, birbirimize moral verip, nakil olacağımız günü bekliyoruz. İleride bu grubu derneğe dönüştürmeyi istiyoruz." dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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