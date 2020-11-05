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Nallıhan altınköy’de 

Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam ve Beypazarı’nın ardından, Nallıhan da Altınköy Açık Hava Müzesi’nin misafiri oldu.
Nallıhan altınköy’de 

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Ankara’nın ilçeleri, turizm değerleri, kültürleri ve tadına doyulmaz lezzetleriyle, Altınköy’de geleneksel Ankara rüzgarları estiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Nallıhan da yerini aldı. Nallıhan Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş birlikte açtı. Nallıhan Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.

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İPEK YOLU’NUN İNCİSİ NALLIHAN 
Altınköy’e konuk olan her ilçe belediyesinin Altınköy’e renk kattığını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam ve Beypazarı Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköy ziyaretçileri de Nallıhanlı konuklarımıza büyük ilgi gösteriyor. Biz de kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk” dedi.
Nallıhan’ın İpek Yolu’nun incisi olduğunu belirten Başkan Balcı "Nallıhan tarihi İpek Yolu güzergahında çok önemli ve çok değerli bir konumda bulunmasından dolayı, zengin bir kültürel mirasa sahip... En başta ipek giysi ve takılar, iğne oyaları, el dokuması kumaşlar gibi birçok ürün eminiz ki herkesin beğenisini kazanacak. Nallıhan’ın yemek çeşitleri alanında da çok lezzetli bir birikimi var. Altınköy'e hem renk hem de lezzet kattılar. Bu lezzetleri ve ürünleri yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye ve Nallıhan’ı yakından tanımaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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