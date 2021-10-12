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Nallıhan Belediyesi, karpuz kömür alacak

Ankara’da Nallıhan Belediyesi, karpuz kömür alacak. Nallıhan Belediyesi 80 ton karpuz kömür 25 ton da ceviz kömür alımı için ihaleye çıktı. İhale 03.11.2021 tarihinde belediye toplantı salonunda gerçekleşecek.
Nallıhan Belediyesi, karpuz kömür alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Nallıhan Belediyesi, ihale ile 105 ton karpuz ve ceviz kömür alacak. 

Nallıhan Belediyesi 80 ton karpuz kömür 25 ton da ceviz kömür alımı için ihaleye çıktı. 

İhale 03.11.2021 tarihinde belediye toplantı salonunda gerçekleşecek. 

İhale şartnamesinde "Sözleşme imza tarihinden itibaren 10 gün içinde mal teslim edilecektir" maddesi yer alıyor. 

Nallıhan Belediyesi kömür alım ihalesi detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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