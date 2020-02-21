Nallıhan Devlet Hastaneleri Listesi.. Nallıhan'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Nallıhan’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Nallıhan’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Nallıhan'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
NALLIHAN DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Nallıhan'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
NALLIHAN
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ
100. Yıl Mah. Aydın Cad. 1 Nallıhan, Ankara
İleitişim: 0 (312) 785 10 41
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