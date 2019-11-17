  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Nallıhan fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraflar 23 Kasım Cumartesi günü Nata Vega Alışveriş Merkezinde sergilenecek ve en iyi fotoğrafların sahipleri ödüllerini alacak.
Nallıhan fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak

Nallıhan Belediyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi iş birliği ile 22-23 Haziran tarihinde düzenlenen “Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması”nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni 23 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’da Nata Vega  Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek. Sergi 1 Aralık Pazar günü saat 20:00’a kadar gezilebilecek.
6.Foto safari yarışmasında 99 fotoğrafçının çektiği 393 fotoğraf, 9 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilmiş ve dereceye giren fotoğraflar belirlenmişti. Foto safari yarışmasında 50 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü. 

1.-volkan-karagulleoglu--kiz-tepesinde-samanyolu-.jpg

 Birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülünü kazanan 5 kişiye 750’şer TL, sergilenmeye değer görülen 42 fotoğraf içinse 200’er TL ödül olarak verilecek. 
Yarışmanın Koordinatörlüğünü yapan Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’ya 130 km uzaklıkta bulunan ve eşsiz bir peyzaj güzelliği sunan Nallıhan Kuş Cenneti’nin 200’den fazla türde binlerce kuşa ev sahipliği yaptığını belirtti. Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla düzenlenen “Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması” sergi açılışı ve ödül törenine Ankaralıları davet etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Altınova Camii’nde çevre düzenlemesi16 Kasım 2019 Cumartesi 00:28
  • Kahramankazan’da kursiyerlere çalışma fırsatı 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:27
  • Gölbaşı’nda ‘Sesimi duyuramadım’ tiyatrosu16 Kasım 2019 Cumartesi 00:26
  • Büyükşehir Belediyesi'nin “Sonbahar Dönemi Bahçıvanlık Kursu” sertifikaları dağıtıldı16 Kasım 2019 Cumartesi 00:24
  • Altındağ'da eğlence artık ücretsiz16 Kasım 2019 Cumartesi 00:22
  • Mamak temizlik avcıları iş başında15 Kasım 2019 Cuma 00:59
  • Keçiören Belediyesi'nden kan bağışına destek15 Kasım 2019 Cuma 00:57
  • Başkanı Ramazan Şimşek'ten Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis' ziyaret15 Kasım 2019 Cuma 00:55
  • Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Ankara Meclisi’nden Ankara için birlikte hareket sözü15 Kasım 2019 Cuma 00:53
  • Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerine sağlık taraması15 Kasım 2019 Cuma 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti