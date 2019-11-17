Nallıhan fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraflar 23 Kasım Cumartesi günü Nata Vega Alışveriş Merkezinde sergilenecek ve en iyi fotoğrafların sahipleri ödüllerini alacak.

Nallıhan Belediyesi, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yürüttüğü Başkent Ankara Meclisi iş birliği ile 22-23 Haziran tarihinde düzenlenen “Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması”nda dereceye giren fotoğrafların sergi açılışı ve ödül töreni 23 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’da Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek. Sergi 1 Aralık Pazar günü saat 20:00’a kadar gezilebilecek.

6.Foto safari yarışmasında 99 fotoğrafçının çektiği 393 fotoğraf, 9 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilmiş ve dereceye giren fotoğraflar belirlenmişti. Foto safari yarışmasında 50 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü.

Birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülünü kazanan 5 kişiye 750’şer TL, sergilenmeye değer görülen 42 fotoğraf içinse 200’er TL ödül olarak verilecek.

Yarışmanın Koordinatörlüğünü yapan Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’ya 130 km uzaklıkta bulunan ve eşsiz bir peyzaj güzelliği sunan Nallıhan Kuş Cenneti’nin 200’den fazla türde binlerce kuşa ev sahipliği yaptığını belirtti. Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla düzenlenen “Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması” sergi açılışı ve ödül törenine Ankaralıları davet etti.