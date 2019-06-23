Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması'na yoğun ilgi

Doğal güzellikleri ile ziyaretçileri büyüleyen ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti’nde düzenlenen 6’ncı Foto Safari yarışması haftasonu yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Başkanlığını Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yaptığı Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Belediyesi ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) katkılarıyla gerçekleşen 6’ncı Foto Safari yarışması yapıldı. Nallıhan Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen programa Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 150 fotoğrafçı katıldı.

SİYASİ VE BÜROKRATLARDAN DESTEK

Yarışma öncesi yapılan açılış programına, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut katıldı.

YARISI NALLIHAN’DA

Programın açılışında konuşan Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, “Nallıhan Kuş Cenneti Ankara’ya en yakın mesafede bulunan, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri. Ülkemizde yaşayan 456 kuş türünün neredeyse yarısı burada konaklıyor ve ürüyor” dedi.

ÖLDÜRMEYELİM ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM

Yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Foto Safari yarışmasının ilkinin 1997 yılında düzenlendiğine dikkat çeken Ceylan avcılığın tüfekle değil fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde ciddi bir bilinçlenme olduğunu aktaran Ceylan “Buna vesile olmaktan gurur duyuyorum, canlıları öldürmeyelim ölümsüzleştirelim” ifadelerini kullandı.

KUŞLAR İÇİN “CENNET TÜNELİ”

Kuş Cenneti’ndeki su seviyesinin korunması için çalışmalar yaptıklarını, Ağustos ayından sonra kavak ve söğüt ağaçlarının hava alması için su seviyesini düşürüleceğini de aktaran Ceylan; Türkiye’nin ilk çevreci tüneli olan ve kuşların araç sesinden ürkmemesi için yapılan toplam 2 bin 600 metrelik tünel yol inşaatında da sona gelindiğini aktardı.

ANKARA’NIN DOĞAYA AÇILAN YÜZÜ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise, “Birisi gelip de Ankara’nın nesi var dediğinde sayacağımız birçok şey var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Nallıhan’dır. Nallıhan Ankara’nın doğaya açılan yüzüdür” dedi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür yardımcısı Mustafa Bulut’ta doğayı korumanın polisiye tedbirlerle bir ceza yazarak yeterli olmadığını belirtirken bu tür etkinliklerle doğa bilincinin artırılabileceğine dikkat çekti.

SADECE KUŞLARIN DEĞİL

Açılışta konuşan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ise Nallıhan kuş cennetinin sadece kuşların değil, bu dünyada insanlarında cenneti olduğuna dikkat çekerken, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman’da Nallıhan Kuş cennetinin içerisinde bulundurduğu 200’e yakın kuş türüyle ülkemizin en önemli destinasyon merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Programa Ankara valisi adına katılan Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran doğa severlere ve fotoğraf sanatçılarına kolaylıklar diledi.

FOTOĞRAF AVCILIĞI İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM

Nallıhan Kuş cenneti Foto safari Yarışmasının Koordinatörlüğünü yapan Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan yarışmanın asıl amacı hakkında detaylar verirken “Çevre sorunlarının, doğa ve yaban hayatı üzerinde yarattığı baskılarının giderek arttığı günümüzde, doğada yaşam mücadelesi veren varlıklarımızı korumak, onlarla ilgili duyarlılığı, bilgiyi ve sevgiyi artırmanın yanı sıra, hayvanların silahla yok edilmesi yerine, fotoğraf avcılığı ile ölümsüzleştirilmesini sağlamaktır” dedi.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Foto Safari’ye katılan yarışmacılara “rastgele” diyen Nevzat Ceylan’ın deklanşöre basmasıyla yarışma başladı. 2 gün süren etkinliğe çok sayıda fotoğraf ve doğa tutkunu katıldı. 3 Temmuz’da seçici kurulun yapacağı değerlendirme ile dereceye giren fotoğraflar belirlenecek ve dereceye girenlere para ödülü verilecek.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ HAKKINDA

Ankara'ya yakın mesafede tarihi İpek Yolu ve Ankara-Nallıhan yolu üzerinde Sakarya Nehri havzasında bulunan ve 1993 yılında koruma altına alınan Nallıhan Kuş Cenneti; Nallıhan Davutoğlan Mahallesi sınırları içinde. Geçiş yapan, kışlayan ve üreyen 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sulak, çamur düzlükleri, ağaçlık, bozkır ve kayalık alanları ile çok çeşitli ekosistemlere sahip olduğundan pek çok türün beslenip barınmasına fırsat sağlıyor. Soyu tehlikede bulunan karaleylek Türkiye'de en çok burada görülüyor. Türkiye'deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş, kara çaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler en çok rastlanan kuşlar. Nesli tehlikede bulunan küçük karabatak, kaya kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan, peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı, kara akbaba, gökdoğan burada görülüyor. Gökdoğanın Türkiye'de 30 üreme yerinden biri de burası. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gelen kuş göç yolu üzerinde bulunan alan, ilkbahar ve sonbaharda göç eden kuşların beslenmeleri, dinlenmeleri, barınmaları ve bazı türlerin üremeleri için uğrak yeri konumunda. İç Anadolu'nun en önemli sulak alanı olan, jeolojik yapısı ile açık laboratuvar niteliği sunan saha, çökelme ortamının özelliklerini yansıtan sarı, kahve ve kırmızımsı tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel açıdan da üstün bir peyzaj güzelliğine sahip.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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