Nallıhan Kuş Cenneti '6. Foto Safari Yarışması'nı kazananlar belli oldu!

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması sonuçlandı. Foto Safari’ de bu kez Kuş Cenneti’nin en önemli görüntüsü olan Kız Tepesi’nin eşsiz güzelliklerini kapsayan fotoğraflar derece aldı. Birincilik ödülü “Kız Tepesi’nde Samanyolu” fotoğrafının oldu.

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması sonuçlandı. Seçici kurul ödül almaya ve sergilenmeye değer görülen 50 fotoğrafı belirledi. Birincilik ödülüne “Kız Tepesi’nde Samanyolu” fotoğrafı ile Volkan Karagülleoğlu, ikincilik ödülüne “Kız Tepesi’nde Vadi” fotoğrafı ile Erman Kırankaya, üçüncülük ödülüne ise Oğuz İpçi tarafından çekilen “Alaca Balıkçıl” fotoğrafı layık görüldü.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Kaymakamlığı ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) destekleriyle gerçekleştirilen Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu. 22-23 Haziran tarihlerinde

393 FOTOĞRAF İNCELENDİ

Başkanlığını Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yaptığı Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen Başkent Ankara Meclisi Ayhan Sümer Kültür ve Sanat Merkezinde toplanan ve her biri alanında uzman olan 7 kişilik seçici kurul, yarışmaya katılan 125 kayıtlı fotoğrafçıdan yarışmaya fotoğraf gönderen 99 yarışmacının çektiği birbirinden güzel 393 fotoğrafı inceleyerek ödül almaya ve sergilenmeye hak kazanan toplam 50 fotoğrafı belirledi.

42 FOTOĞRAF SERGİLENMEYE DEĞER GÖRÜLDÜ

Belirlenen 50 fotoğraf arasından seçilen birinci, ikinci ve üçüncü ve mansiyon dalında 5 fotoğraf ödül almaya hak kazanırken 42 fotoğrafta sergilenmeye değer görüldü. Mansiyon ödüllerine ise (Feride Alemdaroğlu, Gazi Aydın, Volkan Karagülleoğlu (2), Eren Demirbakan) tarafından çekilen Nallıhan Kız tepesinin jeolojik yapı görüntüsü, Karabataklar ailesi, Nallıhan Kuş cennetinin sis içerisinde kalmış görüntüsü, Nallıhan Kız tepesinden gündoğumu ve Nallıhan Kız Tepesi ile göl görüntüsünün birleştiği fotoğraf kareleri layık görüldü.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari yarışması Koordinatörü Sanem Arıkan başkanlığında, Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu temsilcisi Sami Türkay’ın katılımıyla gerçekleşen derecelendirmenin seçici kurulunda Mehmet Uçar, İlker Şahin, Taner Kıral, Adnan Ataç, Osman Erdem ve Tansu Gürpınar bulundu. Sanem Arıkan, seçici kurulun derecelendirme çalışmalarının sona ermesinden sonra yaptığı açıklamada yarışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

ÖLDÜRMEYELİM ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM

Arıkan “Başkent Ankara Meclisi olarak, Ankara’nın kadim medeniyet kültürünü korumak ve doğaya, çevreye duyarlı bir huzur kenti olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Amacımız, düzenlenen Foto Safari yarışmasıyla çevre sorunlarına dikkat çekerek, doğal hayatı korumak ve avcılığın fotoğrafla yapılmasını özendirmektir. Seçici kurulumuza gelen fotoğrafların her biri o kadar güzeldi ki fotoğrafları derecelendirmekte oldukça zorlandık. Bu fotoğrafları gören avcılar eminim ki silahla avlanmak yerine fotoğraf makinesi ile avlanmak için kendilerine hemen fotoğraf makinesi alacaklardır. Buradan yola çıkarak her platformda söylediğimiz gibi Öldürmeyelim ölümsüzleştirelim” dedi.

BİRİNCİYE 4 BİN LİRA

Sanem Arıkan derecelendirmeler neticesinde birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülü kazananlara ise 750 TL ödül verileceğini belirtti. Sergilemelere layık görülenlere ise 200 TL ödül verileceğini kaydetti.

Feride Alemdaroğlu, Gazi Aydın, Volkan Karagülleoğlu (2), Eren Demirbakan’ın çektiği fotoğraflar ise Nallıhan Kuş Cenneti 6’ncı Foto Safari yarışması Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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