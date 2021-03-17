Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü yangın havuzu yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü 3 adet yangın havuzu yaptıracak.
Yangın havuzları Nallıhan, Bozyaka ve Erenler Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk alanında yaptırılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.03.2021
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Yangın havuzu nedir?
Yangın söndürme havuzları Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı, su kaynaklarının kıt olduğu, gölet, baraj ve denizlere uzak olan ormanlık alanlara yaptırılan Helikopter Yangın Havuzları 1000-1200 tonluk olarak planlanan orman içinde açılarak pvc membran yada epdm membran ile yapılıyor, yaptırılıyor.
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