Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü yangın havuzu yaptıracak

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü 3 adet yangın havuzu yaptıracak. İş için ihaleye çıkıldı. İhalenin detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü 3 adet yangın havuzu yaptıracak.

Yangın havuzları Nallıhan, Bozyaka ve Erenler Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk alanında yaptırılacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.03.2021

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Yangın havuzu nedir ?

Yangın söndürme havuzları Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı, su kaynaklarının kıt olduğu, gölet, baraj ve denizlere uzak olan ormanlık alanlara yaptırılan Helikopter Yangın Havuzları 1000-1200 tonluk olarak planlanan orman içinde açılarak pvc membran yada epdm membran ile yapılıyor, yaptırılıyor.

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