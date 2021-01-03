Nallıhan'da iki katlı ahşap ev yandı

İlçeye bağlı Epçeler Mahallesi'nde Abdi Gezer’e ait evde çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Nallıhan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesine karşın ev kısa sürede yandı.
Gezer ailesi, geceyi komşularının evinde geçirdi.
İlçeye bağlı Epçeler Mahallesi'nde Abdi Gezer’e ait evde çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Nallıhan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesine karşın ev kısa sürede yandı.
Gezer ailesi, geceyi komşularının evinde geçirdi.
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