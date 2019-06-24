  • BIST 95.875
  • Altın 259,962
  • Dolar 5,7492
  • Euro 6,5492
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Namaz için camiye girdi hayatının şokunu yaşadı: Yeter artık

Konya'da, emekli Mazhar O. (62), namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mazhar O.'nun, emniyetteki ifadesinde, 'Şeytana uydum' dediği öğrenildi.
Namaz için camiye girdi hayatının şokunu yaşadı: Yeter artık

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi.

2-036.jpg

"Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. K.Y., polise, "Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı" dedi.

3-033.jpg

K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, "Şeytana uydum" dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)
dsd-015.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda'dan gurbetçilere kötü haber: Aldıkları paraları geri ödeyecekler24 Haziran 2019 Pazartesi 09:54
  • YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul açıklaması: Mazbata ne zaman verilerek24 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi - 24 Haziran 201924 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
  • Belediye başkanı Saadet Parti'sinden istifa etti24 Haziran 2019 Pazartesi 09:34
  • Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı24 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
  • İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak24 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
  • Kurbanlık fiyatları belli oldu23 Haziran 2019 Pazar 23:57
  • Bakanlık açıkladı! Sayı 96'ya çıktı23 Haziran 2019 Pazar 23:54
  • Ünlü oyuncu Bağdat Caddesi'nde motosikletliye çarptı23 Haziran 2019 Pazar 23:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti