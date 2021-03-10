  • BIST 1.558
  • Altın 420,020
  • Dolar 7,6244
  • Euro 9,0519
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Miraç'ın bir mucize olduğunu ve ona göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir, bir fırsattır" dedi.
Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için son derece önemli olduğunu belirterek, "Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir, bir fırsattır." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç'ın bir mucize olduğunu ve ona göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Miraç, Hz. Muhammed'in aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a manevi bir buluşmaya yöneldiği, kendisine ruhi birtakım üstünlüklerin gösterildiği ve yüceltildiği önemli bir gecedir." diye konuştu.

Yavuz, Hz. Muhammed'in bu gecede üzüntülerinin Allah tarafından giderildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Efendimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor ve bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Efendimiz bu gecede Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Bu bakımdan Miraç son derece önemlidir. Efendimiz Miraç Kandili'nde manevi bir yücelişle Allah hakkında ileri seviyede bir marifete sahip olmuştur. Ayrıca Allah, insanların önüne daima fırsat kapıları açar. Bu bağlamda recep ayının başlangıcında Regaip, şaban ayının 15'inde Berat ve ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi insanlara sunulan tövbe kapılarıdır. Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir, bir fırsattır. Miraç Kandili'ni, Müslümanlar bu bilinçle yaptıklarından ötürü, hatalarından tövbe etmeleri, samimi bir şekilde ona yönelmeleri, onun yolundan gitmeye söz vermeleri için bir imkan kapısıdır."

"Namaz, müminleri için bir miraçtır"
Miraç'ın, Müslümanlara getirdiği armağanların önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Miraç Kandili, Müslümanlar için son derece önemlidir. Miraç gecesinde 5 vakit namaz bütün ümmete farz kılındı. Namaz, müminler için bir miraçtır. Namaz, insanı arındıran, insana Allah bilinci kazandıran önemli bir ibadettir." dedi.

Müslümanları ramazana hazırlıyor
Yavuz, Miraç Kandili'nin Müslümanları yavaş yavaş ramazana hazırladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Miraç, recep ayının artık sonuna gelindiğini ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönemdir. Recep ve şaban ayı Hz. Peygamberin de üzerinde durduğu, çoğu zaman oruçlu geçirdiği ramazan öncesinde bir hazırlıktır. Bu dönem her yıl müminler için bir arınma ve ruhi arınma dönemidir. Miraç Kandili'ni Müslümanlar ibadet yaparak geçirmeli, kaza, nafile ve teheccüd namazı kılmalıdırlar. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına da af dilesinler. Hatta kandil gününü de oruçlu geçirsinler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolandırıldığını anlayınca yatırdığı parayı geri istedi09 Mart 2021 Salı 18:19
  • Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın; 1' bebek 3 kişi kurtarıldı09 Mart 2021 Salı 18:18
  • Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu09 Mart 2021 Salı 18:16
  • Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı09 Mart 2021 Salı 17:22
  • Balıkesir'de 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı08 Mart 2021 Pazartesi 22:49
  • Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı08 Mart 2021 Pazartesi 22:46
  • 5'inci kattan atlayan kişi 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti08 Mart 2021 Pazartesi 21:45
  • Salihli'de 10 köpek yavrusu yangında öldü08 Mart 2021 Pazartesi 21:43
  • Beton mikseri 20 metreden uçtu, sürücü öldü08 Mart 2021 Pazartesi 21:30
  • Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı08 Mart 2021 Pazartesi 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti