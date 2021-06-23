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Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çok sayıda öğretim üyesi alacak. NKÜ öğretim üyesi alım ilanı Resmi Gazete’nin 23 Haziran 2021 tarihli sayısında yayınlandı. İşte detaylar:
Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak. NKÜ öğretim üyesi alım ilanı Resmi Gazete’nin 23 Haziran 2021 tarihli sayısında yayınlandı.

Alınacak olan öğretim üyelerinde aranan unvanlar “Doktor Öğretim Üyesi- Doçent – Profesör” olarak ilan edildi. 

23 Haziran’da başlayan başvurular, 15 gün sürecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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