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Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı. Üniversite 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Başvurular 4 Ekim günü başladı ve 15 gün sürecek.
Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alım ilanı 4 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Üniversite 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak. 

Başvurular 4 Ekim günü başladı ve 15 gün sürecek. 

Başvurular üniversiteniz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak.

Namık Kemal Üniversitesi personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN

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