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'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı

Mersin'de, polisle girdiği çatışmada omzundan yaralanıp kaçan, bir yıl sonra da jandarma tarafından kalçasından vurulduktan son yakalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, lakabı 'namlı dolandırıcı' olan Orhan Oğuz yakalandı.
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı

Başkalarına ait araç, ev ve meyve bahçelerindeki ürünleri kendisininmiş gibi satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve geçmiş tarihlerde 50 farklı dosyadan hapis yatan Orhan Oğuz, tahliye olduktan sonra 18 ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Benzer 30 suçtan da yargılaması süren ve polis tarafından her yerde aranan Oğuz, 2018 yılının Mart ayında, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gezerken Yunus ekipleri tarafından fark edildi. Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girip, sağ omzundan vurulan Orhan Oğuz kaçtı.

KALÇASINDAN VURULDU, FİRAR ETTİ

Mersin ve çevre illerde aranan Orhan Oğuz, 2019'da Adana'nın Karataş ilçesinde ortaya çıktı. Kendisini fark eden jandarma ekipleriyle yine çatışmaya giren Orhan Oğuz, kalçasından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oğuz, tutuklanarak Mersin Açık Cezaevi'ne konuldu. Orhan Oğuz, 28 Nisan'da izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar etti. 

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o tarihten beri yaşanan dolandırıcılık olaylarının Orhan Oğuz'un işlediği suçlarla benzerlik gösterdiğini tespit etti. Soruşturmayı bu yönde sürdüren polis ekipleri, Orhan Oğuz'un Çavuşlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin kaçmaması için çatılarda da konuşlanan polis, Orhan Oğuz'u iki müstakil ev arasındaki dar bölümde yakaladı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Orhan Oğuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü elleri ve cerrahi maskesi ile kapatan Orhan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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