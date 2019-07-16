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Napoli, Eljif Elmas transferini duyurdu

Napoli Başkanı Aurelio Da Laurentiis, bir süredir gündemlerinde olan Eljif Elmas'ı transfer ettiklerini açıkladı.
Napoli, Eljif Elmas transferini duyurdu

İtalyan televizyonu Luna'ya konuşan Napoli Başkanı Aurelio Da Laurentiis, Eljif Elmas'ın transferinin bittiğine ilişkin soruya olumlu yanıt verirken, ardından bağlandığı radyo kanalında da, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın transferinin bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

BONSERVİS BEDELİ VE 5 YILLIK İMZA

Napoli, Eljif Elmas için yıllık 1 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki Makedon futbolcu için ayrıca 16 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

BONSERVİS REKORU KIRABİLİR

Bonuslarla birlikte Eljif Elmas'ın bonservisinin 18 milyon euroya çıkacağı belirtilirken, Fenerbahçe de kulüp tarihinin transfer rekorunu kırmış olacak.

Sarı lacivertli kulüp, en yüksek tranfser gelirini Senegalli yıldız Mousa Sow'u 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euroya satarak elde etmişti.

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