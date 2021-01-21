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Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmeliğe göre, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünler üretilemeyecek.
Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

Taslağın bu haliyle Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi veren ürünler de nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos benzeri isimlerle üretilemeyecek.

Taslakta yer alan bir diğer hükümle de alkollü içkilerde kullanılan aroma vericilere ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemeyecek ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamayacak. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde yer alamayacak.

Düzenlemeyle sanayi tipi üretimde kullanılması gereken bütil alkolün, gıda sanayisinde kullanılması da önlenmiş olacak.

Yönetmelik taslağının, kamuoyu görüşünün alınmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Bu süreçte üreticilere geçiş süreci tanınması da öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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