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Narenciye ihracatını eylül-şubat döneminde 423 milyon dolarla mandalina sırtladı

Türkiye'den narenciye sezonunun 6 aylık döneminde gerçekleştirilen 813 milyon dolarlık ihracatın 423 milyon 78 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi.
Narenciye ihracatını eylül-şubat döneminde 423 milyon dolarla mandalina sırtladı

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat sezonu 3 Eylül 2020'de başlayan narenciyede, 28 Şubat 2021'e kadar 813 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki ihracata en fazla katkıyı mandalina sundu. Geçen sezonun aynı döneminde gerçekleştirilen 381 milyon 615 bin dolarlık mandalina ihracatı, bu sezon yüzde 11 arttı.

Söz konusu dönemde, 840 bin 428 ton mandalina ihracatı karşılığında ülkeye 423 milyon 78 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Narenciye ihracatında mandalinayı 241 milyon 106 bin dolarla limon, 85 milyon 909 bin dolarla portakal, 62 milyon 505 bin dolarla greyfurt takip etti.

"Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında turunçgil üretiminde 2. sırada"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Narenciye ihracat sezonun 3 Eylül 2020'de başladığını anımsatan Kaçmaz, 28 Şubat'a kadar 1 milyon 552 bin ton dış satım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaçmaz, bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünün mandalina olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon en çok döviz girdisi sağlayan ürün mandalina oldu. Mandalinayı limon, portakal ve greyfurt takip etti. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen güzel bir netice almış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki depodaki ürünlerimizle daha çok ihracat yapacak seviyeye geleceğiz."

Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında turunçgil üretiminde 2. sırada yer aldığına dikkati çeken Kaçmaz, "Dünyada ise üretimde 8'inci sıradayız. Dünyada üretimde önemli konumdayız. Mandalina, limon, portakal ve greyfurt üretimimizde herhangi sıkıntı yaşamıyoruz. İklimsel değişikliklerden dolayı portakal ve greyfurtta beklediğimiz rekolteye ulaşamadık. Mandalina ve limonda artış söz konusu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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