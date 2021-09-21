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'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce yaklaşık 2 ay boyunca yapılan sokak çalışması sonucu ismi terör olayları ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan Bağlar ilçesinde 1200 polisle 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başlatıldı.
'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine toplantı yapıldı. Şube müdürleriyle yapılan toplantılar sonucunda kentte ismi sık sık ismi terör ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda Dr. Aşkın öncülüğünde ismi 'Narko Alan Diyarbakır' olan projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda başlayan proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin çıkış yapmasıyla başladı.

80 KRİTİK NOKTADA 1200 POLİS GÖREV YAPACAK

İlçede yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bölgelerde 1200 polis görev alacak. Sokak ve caddelerde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 80 kritik nokta belirlendi. 10 kişilik ekiplerin de yaya olarak görev alacağı bölgede devriye görevinde bulunulacak. Ekiplerin hem zırhlı araçlarla hem de yaya olarak gece- gündüz görev yapacağı alanların güvenliği de olası bir duruma karşı Özel Harekat ekiplerince sağlanacak.

METRUK YAPILAR VE ARACLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, akşam saatlerinde ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde uygulamalara başladı. Yakalama timleriyle birlikte başlayan uygulamada şüpheli kişiler durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bazı araçların da durdurulduğu uygulamada polis otomobillerde arama gerçekleştirirken bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı kişiler de gözaltına alındı.

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