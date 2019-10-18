Ankara’da Birlik Derneği’nde uyuşturucu ile mücadele eğitim veren narko rehber, “Benim çocuğum yapmaz demeyin. Çocuklarınızın eline telefonu verip cebine para verip başınızdan savmayın” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ’na bağlı narko rehber , Ankara’da Birlik Derneği üyelerine uyuşturucu ile mücadele dersi verdi. Ailelerin bu mücadelede en büyük rolü oynadığını belirten rehber, “Çocuklarınıza anne babalık yapın, eline telefon cebine parasınız verip başınızdan savmayın” dedi. Narko rehber, ailelerin çocuklara ev dışında ilaç içmemeleri gerektiğini vurguladı. Mesela başı ağrıyan bir çocuk, arkadaşlarından ağrı kesici dahi almaması gerektiğini söyledi.

BAĞIMLILIĞA İTEN NEDENLER

Uyuşturucu maddeye başlama nedenlerini sıralayan narko rehber, “Merak duygusu başlama nedenlerinde çok etkindir. Ondan sonra özenme gelir. O yüzden bizler 24 yaş altına ders verememekteyiz. Onun dışında nedenler arasında ailesel sorunlar, arkadaş ısrarı, kişisel sorunlar, eğlence amaçlıdır. Ve tabi diğer birçok etken vardır ama bunları başa sarabiliriz” dedi.

FİZİKSEL VE SOSYAL BELİRTİLER

Aileleri çocukları üzerinde uyuşturucunun fiziksel ve psikolojik belirtilerine karşı uyaran narko rehber belirtiler hakkında şu bilgileri verdi:

“Kişilerin duygu durumunda aniden değişiklikler meydana gelir. Zaman zaman aşırı hareketli durumlar oluşabilir. Genel bir motivasyon eksikliği, dalgınlık, uyuşukluk ve odaklanma problemleri olabilir. Onun dışında sebepsiz yere gerginlik, içe kapanma, korku duyma ve şüpheli tavırlar. Fiziksel olarak uygun bozukluğu, mide bağırsak ağrıları şiddetli kas ve eklem ağrıları. Ayrıca kilo kaybı ve yeme düzensizliği morarmış ve kabuk bağlamış yaralar görülebilir. Gözlerde ise kızarma, göz bebeğinde daralma olur.”

SOSYAL BELİRTİLER

“Kişinin kendine güveni azalır ve kontrolü zayıflar. İlgisinde ve isteğinde kayıp olur duygu durumunda sürekli değişiklikler olur. Evden uzaklaşma ve çevre değişikliği olur. İnsanı değerleri yok olmaya başlar ve suça eğilimi artar. Aşırı para harcamaya başlarlar. Kullandıkları maddeyi bulmak için kişiler önce kendi mallarını sonra etrafındaki kişilerin değerli eşyalarını çalmaya ve satmaya başlarlar.”

ONLİNE OYUNLAR ÜZERİNDEN SATILIYOR

Uyuşturucu ile mücadelede ailenin çok önemli rolü olduğunu belirten narko rehber, “Çocuklarınızın eline telefon verip cebine de parayı koyup ne olursa olsun demeyin. Bilgisayarda oynadıkları oyunlara bir göz atın. Birçok uyuşturucu madde ne yazık ki bu oyunlar üzerinden satılıyor. Ayrıca okulda ilaç içme konusu da çok önemli. Her zaman çocuklarınıza tembih edin. Sizin verdiğiniz dışında kimsenin verdiği ilacı içmesin. Çünkü bazı uyuşturucu haplar bu ilaçlara çok benzer. En önemlisi benim çocuğum yapmaz demeyin. Arkadaşlarını çevrelerini iyi tanıyın. Bunlar hayati önem taşıyan önlemlerdir. Uyuşturucu ile mücadele ailede başlar. Annelerde babalarda başlar” diye konuştu.

ANKARA’YA SORUMLULUĞUMUZ VAR

Eğitim öncesi dernek üyelerine konuşma yapan Ankara’da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, “Bizler bir kent derneği olmamız nedeniyle Ankara’ya ve Ankaralılara karşı bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuşturucu ve buna benzer maddelere bağımlılık kapmamaları için çalışmalar yapmamız gerekmektedir” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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