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Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce göreve başlayan ve katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol oynayan narkotik köpeği Zela, emekli olarak yerini Bella'ya bıraktı.
Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan narkotik köpeği Zela'nın, vucut fonksiyonları zayıfladığı için emekliliğe ayrılmasına karar verildi. Bugüne kadar katıldığı sayısız operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlayan Zela, bugün itibarıyla emekli oldu. Bundan sonra yapılacak operasyonlarda Zela’nın yerine, daha genç olan Bella görev alacak.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Kıyaslı, 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet veren Belçika kurt köpeği Zela’nın emekli edildiğini kaydetti. Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını söyleyen Kıyaslı, "Yaptığımız operasyonlarda Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captogan hap ele geçirilmişti" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla Belçika kurdu Bella'nın hizmete girdiğini belirten Kıyaslı, "Kendi de oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette" diye konuştu.

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