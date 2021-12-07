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Narkotik operasyonlarında 4 bin 331 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı, 84 kilogram eroin, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 904 bin ecstasy ve 1000 captagon ile 833 tabanca/tüfek ele geçirildi.
Narkotik operasyonlarında 4 bin 331 şüpheli yakalandı

Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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