Narkotik operasyonlarında 4 bin 331 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı, 84 kilogram eroin, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 904 bin ecstasy ve 1000 captagon ile 833 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.