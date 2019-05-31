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Narkotimler Hamamönü'nde

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Narkotim polisleriyle Hamamönü sokaklarında gezerek vatandaşlara madde bağımlılığına karşı hazırlanan broşürlerden dağıttı.
Narkotimler Hamamönü'nde

Altındağ Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atılan Hamamönü'nde anlamlı bir stant kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi koordinesinde kurulan Narko Nokta standında, maddeden korunma ile madde bağımlılığıyla mücadele konularında vatandaşlara bilgiler verildi. Narkotim ekipleri daha sonra Hamamönü'ndeki esnafı ziyaret ederek "0552 155 0606" numaralı Whatsapp ihbar hattı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sunulan UYUMA projesi hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

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EL ELE VERMELİYİZ

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr.Asım Balcı da polislerle birlikte Hamamönü sokaklarında gezerek vatandaşlara broşürlerden dağıttı. Madde kullanımına karşı her zaman mücadele içerisinde olacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda büyüyebilmeleri için ilçenin her bölgesine sosyal tesis ve parklar inşa ediyoruz. Bizim tek amacımız Altındağlı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak olması. Gençlerimizin bu tür zararlı maddelerden uzak durması için emniyet birimlerimizle de uyum içerisinde çalışacağız. Toplum olarak el ele verirsek çocuklarımızı bu tuzaklardan da uzak tutarız. Belediye olarak aileleri bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. Başkan Balcı'ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hatice Çakmak da eşlik etti.
 

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