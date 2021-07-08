Narman Belediyesi Spor Toto ile futbol sahası yaptırıyor

Erzurum Narman Belediyesi, Spor Toto iş birliği ile sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırıyor. Sözkonusu saha yapımı işinin ihalesi 26.07.2021 tarihinde Belediye binasında gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Erzurum Narman Belediyesi , Spor Toto iş birliği ile sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırıyor.

Sözkonusu saha yapımı işinin ihalesi 26.07.2021 tarihinde Belediye binasında gerçekleştirilecek.

İhale sonucu kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve 10 gün içinde yer gösterecek. Firma da yer tesliminden itibaren 90 gün içinde sahayı yapıp teslim edecek.

İhalenin detayları için TIKLAYIN.



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