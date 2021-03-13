  • BIST 1.557
  • Altın 419,424
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
» »

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance'nin Mars'ta keşif yaptığı sıradaki iniş anı öncesine ait çekilen fotoğrafları paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. NASA’nın Perseverance uzay aracı inişi sırasında Terrain-Relativa Navigasyon sistemini kullandı. Bu yöntemle iniş yeri alanı bulmaya çalıştığı ana ilişkin çekilen yeni görüntüler yayınlandı. NASA bu fotoğrafların bir araya getirildiği bir video yayınladı. NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak."
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi' Bakan Ersoy'un katılımıyla ziyarete açıldı
'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi' Bakan Ersoy'un katılımıyla ziyarete açıldı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
Son Eklenen Videolar
Manisa'da su tasarrufu için uygulanan "kaya bahçeleri" yaygınlaşıyor
Manisa'da su tasarrufu için uygulanan "kaya bahçeleri" yaygınlaşıyor
Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ‘koronavirüs’ klibi
Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ‘koronavirüs’ klibi
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada
17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada
Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı
Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı
Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti