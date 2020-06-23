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NASA uzaya neden 23 milyon dolarlık tuvalet yaptırıyor?

Tasarımı 6 ay süren 23 milyon dolara mal olan Evrensel Atık Yönetim Sistemi olarak bilinen yüksek teknoloji ürünü portatif tuvaleti eylül ayında kargo kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na teslim edilecek.
NASA uzaya neden 23 milyon dolarlık tuvalet yaptırıyor?

Uluslararası Uzay İstasyonu, şimdiye kadar yapılan en gelişmiş laboratuvarlardan biri. Bilinen evrendeki en soğuk noktaya, bir süper bilgisayara ve kuantum lazerlere ev sahipliği yapıyor. Üstelik bu yılın sonunda, en gelişmiş tuvalete ev sahipliği yapacak.

NASA’nın yeni tuvalet modeli, mevcut versiyonlardan farklı olarak, gelecekteki mürettebatlı uzay uçuşlarında kullanılacak şekilde tasarlandı. Tuvalet, NASA astronotlarını birkaç yıl içinde Ay’a taşıyacak Orion kapsülüne de kurulacak.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Evrensel Atık Yönetim Sistemi’nde çalışan ekibe liderlik eden Melissa McKinley, modelin Mars’a gidecek uzay araçlarında da kullanılabileceğini söyledi. Ancak bunlardan önce NASA, her şeyin planlandığı gibi işlediğinden emin olmak için tuvaleti üç yıl boyunca istasyonda deneyecek.

CNET’in aktardığına göre istasyonun şu anda ABD bölümünde bulunan tuvalet 1990'larda tasarlandı. Bu eski moda tasarım, mürettebatın fiziksel olarak oturağa hizalanmasını zorlaştırıyor ve donanımın dışkı malzemesiyle kirlenmesine neden oluyor.

Ayrıca eski tuvalet sistemi bölme duvarının ardında gizli ve bu da birçok kez arızalanan tuvaletin onarımını zorlaştırıyor. Yeni tuvalet ise kompakt ve tamamen müstakil. Bu yüzden McKinley, NASA’nın bu basit tasarımının söz konusu sorunları çözeceğini umuyor.

Öte yandan McKinley’e göre tuvaletteki en büyük gelişmelerden biri, kadın mürettebat üyelerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde tasarlanması. McKinley, eski tuvaletlerdeki idrar ve dışkı bölümlerinin tasarımı yüzünden kadın astronotların aynı anda hem idrar hem de dışkı yapmasının zorlaştığını söyledi. Ancak yeni tuvalet tasarımında bu zorluk da ortadan kalkıyor.

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