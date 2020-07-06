NASA'dan ankara paylaşımı

NASA sosyal medya hesabından Ankara’nın gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Dünya'nın yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan zaman zaman çekilen şehir fotoğraflarına NASA bir yenisini daha ekledi.

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ankara'nın gece çekilmiş fotoğrafın paylaştı. Çekilen fotoğrafta Anıtkabir ve çevre yolların aydınlığı dikkat çekti.

NASA sosyal medya hesabından Ankara paylaşımında: Türkiye'nin başkenti Ankara, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir astronot tarafından çekilen bu gece fotoğrafında parlak beyaz ve sarı tonlarında dikkat çekiyor.

Ankara Türkiye'nin coğrafi ve siyasi kalbi ise, demiryolu ve karayolu sistemleri kesinlikle arterler olarak hareket eder. İyi aydınlatılmış ulaşım ağları, şehir merkezinden dışa doğru yayılıyor.