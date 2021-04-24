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NASA'nın Akyaka paylaşımı heyecan uyandırdı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlaması kentte sevinçle karşılandı.
NASA'nın Akyaka paylaşımı heyecan uyandırdı

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yaptı.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.

Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, AA muhabirine, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nin (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yaptığı söyledi.

"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti. Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı. Güzelliğinin yanında bize de bunu korumak gibi bir görev düşüyor. Biz bu alanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. " dedi.

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti çekiyor.

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